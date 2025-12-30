D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi trafiğe açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminin saat 04.30 itibarıyla tekrar ulaşıma açıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır."