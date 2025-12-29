Haberler

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi geçici olarak trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların geçici olarak trafiğe kapandığını açıkladı. Sürücülere alternatif güzergahlar önerildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük kesiminde bölünmüş yolun her iki tarafının geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafının, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapatıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı, Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
