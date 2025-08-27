CW Enerji, Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri Arasında

CW Enerji, Corporate Culture 100 Araştırması'nda güçlü kurumsal kültürüyle Türkiye'nin en beğenilen şirketleri arasında yerini aldı.

Fast Company dergisi tarafından, ERA Research ve Kariyer.net iş birliği gerçekleştirilen Corporate Culture 100 Araştırması'nda (Kurum Kültürü 100) CW Enerji de yer aldı.

Araştırma kapsamında, şirket kültürünü oluşturan 11 farklı boyut bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin en beğenilen şirketleri belirlendi. CW Enerji; inovatif yaklaşımı, çalışan odaklı politikaları ve sürdürülebilir büyüme vizyonu sayesinde listeye girdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ve büyüme yolculuklarına devam ettiklerini söyledi. Sarvan, "Kurumsal kültürümüz, şirketimizin temel yapı taşlarından biri. Çalışanlarımızın memnuniyetini, gelişimini ve motivasyonunu önceliklendirerek, birlikte başardığımız her adımda daha da güçleniyoruz. Yaptığımız çalışmaların karşılığında Corporate Culture 100 listesinde yer almak doğru yolda olduğumuzu gösteren önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Araştırmada, kurum kültürünü şekillendiren ve değerlendirilen önemli boyutlar arasında çeviklik, takım çalışması, müşteri odaklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık, organizasyonel mükemmellik, yenilikçilik, şeffaf ve etik yönetim, sonuç odaklılık, saygı, sosyal şirket olma ve pandemi sonrası hazırlık gibi unsurlar bulunuyor. Bu alanlarda gösterdiğimiz güçlü performans, sürdürülebilir başarımızın ve sektördeki öncü konumumuzun temel taşlarından biridir. Çalışanlarımızla birlikte bu değerleri daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

"Değer üretmeye devam edeceğiz"

"Örnek bir işveren markası olarak çalışanlarımızın potansiyelini en üst seviyede ortaya çıkaracak ortamı sağlamak, onların kariyer gelişimlerine yön verecek imkanlar sunmak ve uzun vadeli başarıyı birlikte inşa etmek en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor" diyen Sarvan, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla attığımız her adım hem şirket kültürümüzü güçlendiriyor hem de sektördeki önde gelen konumumuzu pekiştiriyor. Kurumsal kültür, bizim için yalnızca şirket içindeki çalışma prensiplerinden ibaret değil. Bu kültür, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktan iş ortaklarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkilere, topluma değer katan projeler geliştirmekten çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmeye kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bu yaklaşım, hem sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor hem de sektörümüzde fark sağlayan bir işveren markası olarak konumumuzu güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde de bu değerleri koruyarak hem iş dünyasına hem de topluma ilham veren çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz." - ANTALYA