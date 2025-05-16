CW Enerji, Intersolar Europe 2025'te Sürdürülebilir Enerji Vizyonunu Tanıttı

CW Enerji 7-9 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen ve güneş enerjisi alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Intersolar Europe 2025'te yerini aldı. Firma, yerli ve milli yüksek teknolojiye sahip ürün grupları, sürdürülebilir üretim vizyonu ile dikkati dikkati çekti.

Fuarda yoğun ilgi gören CW Enerji standı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken firma, yüksek verimli güneş panellerinden enerji depolama sistemlerine, solar akıllı ev teknolojilerinden ısı pompalarına kadar sunduğu çözümlerle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "CW Enerji olarak, sürdürülebilir enerji vizyonumuzu bir kez daha uluslararası platforma taşımanın gururunu yaşıyoruz. Intersolar Europe 2025 bizim için yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda küresel enerji dönüşümüne katkımızı ve teknoloji liderliğimizi gözler önüne serdiğimiz bir alan diyebiliriz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda standımıza ilgi oldukça fazlaydı. Ürünlerimize ve mühendislik kabiliyetlerimize gösterilen yoğun ilgi doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi.

Dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçilerle birebir görüşme imkanı

Fuar boyunca birçok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarvan, küresel pazardaki ağlarını genişlettiklerini kaydetti. Sarvan, yerli üretim güçleri, inovatif yaklaşımları ve teknolojik atılımları ile Intersolar Europe 2025'te adından en çok söz ettiren firmalardan biri olduklarını dile getirerek, "Dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçilerle birebir görüşme imkanımız oldu. Ziyaretçilerimize sadece ürünlerimizi değil, aynı zamanda enerjiye dair vizyonumuzu, sürdürülebilirlik odağımızı ve mühendislik yetkinliğimizi de aktarma fırsatı bulduk. CW Enerji olarak, fuarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Fuar kapsamında dikkat çekici unsurlardan biri tam entegre üretim yapısına dair şirketin attığı stratejik adımları oldu. Ziyaretçilere güneş paneli üretiminin en kritik aşamalarından biri olan fotovoltaik hücre üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirecek olan CW SolarCell'in, yüksek teknolojiye sahip tesislerinde yüksek verimli ve dayanıklı hücreler üreterek enerji dönüşümüne sağlayacağı katkı detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca, CW Enerji'nin bir diğer stratejik yatırımı olan CW Alüminyum tarafından geliştirilen yerli üretim çerçeve, montaj ve altyapı çözümleri de fuar katılımcılarının büyük ilgisini gördü. - ANTALYA