Cumhuriyet'in 100. yılında Bilecik'te fidan dikimi gerçekleştirildi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes' sloganıyla Bilecik'te 11 noktaya fidanlar dikildi.

Tarım ver Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' sloganıyla Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilçelerde düzenlenen fidan dikimi törenlerine katıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan proje, Vali Aygöl, 11 noktada fidanları toprakla buluşturduğunu söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'nda böyle bir etkinlik içerisinde olmaktan çok memnunum. Gençlerimiz, yavrularımız ve yeşili sevenlerimizle Türkiye'de iki bin 23, Bilecik'te 11 noktada milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. Geleceğe nefes, Cumhuriyet nefes, Bilecik'e nefes" ifadelerini kullandı. - BİLECİK