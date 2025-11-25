Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat ülkenin yatırım fırsatlarını Roma'da anlattı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İtalyan iş dünyasına Türkiye'nin inovasyon ekosistemi ve stratejik işbirliği ile sahip olduğu yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum yaptı.

Polat, İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında Nunziante-Magrone Hukuk Bürosunun ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye: Dünyanın Bağlantı Noktası" başlıklı konferansa, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile beraber katıldı.

Konferansın moderatörlüğünü yapan akademisyen Valeria Giannotta, etkinliğin son derece doğru bir zamanda düzenlendiğini çünkü Türkiye'nin bölgesinde ticaretten uluslararası politikaya son derece aktif bir rol oynadığını ve ticaret bakımından da pek çok fırsat sunduğunu söyledi.

Polat, konferansta, Türk ekonomisinin durumundan Türkiye iç pazarında yatırım yapılabilecek alanlara, ulaşım, enerji, turizm, bağlantısallık, inovasyon ekosistemi ile teşviklere kadar pek çok konuya dair detaylı sunum yaptı.

Polat ayrıca, Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların kar etme amacıyla geldiğine dikkati çekerek, Türkiye olarak buna "kazan-kazan" ilkesiyle yaklaştıklarını çünkü tek taraflı kazanımın kimse için kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Büyükelçi Çomoğlu Ülgen de 8 aydır görev yaptığı Roma'da iki ülke arasındaki üst düzey temaslarla ilişkilerin son derece yoğun seyrettiğini belirterek, ticaretin de Türkiye-İtalya ilişkilerinde en stratejik alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 29 Nisan'daki 4. Hükümetlerarası Zirve'de karşılıklı ticaret hacmini gelecek yıllarda 40 milyar dolara çıkarma hedefi açıkladığını hatırlattı.

Polat'ın sunumu beğeni ve ilgiyle takip edildi.