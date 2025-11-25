Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat ülkenin yatırım fırsatlarını Roma'da anlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İtalyan iş dünyasına Türkiye'nin inovasyon ekosistemi ve stratejik işbirliği ile sahip olduğu yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İtalyan iş dünyasına Türkiye'nin inovasyon ekosistemi ve stratejik işbirliği ile sahip olduğu yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum yaptı.

Polat, İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında Nunziante-Magrone Hukuk Bürosunun ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye: Dünyanın Bağlantı Noktası" başlıklı konferansa, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile beraber katıldı.

Konferansın moderatörlüğünü yapan akademisyen Valeria Giannotta, etkinliğin son derece doğru bir zamanda düzenlendiğini çünkü Türkiye'nin bölgesinde ticaretten uluslararası politikaya son derece aktif bir rol oynadığını ve ticaret bakımından da pek çok fırsat sunduğunu söyledi.

Polat, konferansta, Türk ekonomisinin durumundan Türkiye iç pazarında yatırım yapılabilecek alanlara, ulaşım, enerji, turizm, bağlantısallık, inovasyon ekosistemi ile teşviklere kadar pek çok konuya dair detaylı sunum yaptı.

Polat ayrıca, Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların kar etme amacıyla geldiğine dikkati çekerek, Türkiye olarak buna "kazan-kazan" ilkesiyle yaklaştıklarını çünkü tek taraflı kazanımın kimse için kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Büyükelçi Çomoğlu Ülgen de 8 aydır görev yaptığı Roma'da iki ülke arasındaki üst düzey temaslarla ilişkilerin son derece yoğun seyrettiğini belirterek, ticaretin de Türkiye-İtalya ilişkilerinde en stratejik alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 29 Nisan'daki 4. Hükümetlerarası Zirve'de karşılıklı ticaret hacmini gelecek yıllarda 40 milyar dolara çıkarma hedefi açıkladığını hatırlattı.

Polat'ın sunumu beğeni ve ilgiyle takip edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Ekonomi
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi

Bıçakla polise karşı koydu, sonu kötü bitti
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti
Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
Polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi

Bıçakla polise karşı koydu, sonu kötü bitti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı! Arda Güler hariç herkesi yerin dibine soktular

Ortalık fena karıştı! Arda hariç herkesi yerin dibine soktular
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.