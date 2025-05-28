Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sezonu Kapanış Konseri ile Sonlandırıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), DenizBank desteğiyle düzenlenen konser sezonunu, CSO Ada Ankara'da gerçekleştireceği "Sezon Kapanış Özel Programı" ile sonlandıracak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta düzenlenecek konser, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilecek.

Orkestraya konserde Fransız kökenli Sirba Orkestrası'ndan kemanda Richard Schmoucler ve Laurent Manaud-Pallas, viyolada Gregoire Vecchioni, viyolonselde Claude Giron, kontrbasta Bernard Cazauran, klarinette Philippe Berrod, piyanoda Christophe Henry, cimbalomda Lurie Morar ve balalaykada Alexei Birioukov eşlik edecek.