Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sezonu Kapanış Konseri ile Sonlandırıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sezonu Kapanış Konseri ile Sonlandırıyor
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank desteğiyle düzenlenen sezon kapanış konserini 30 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da gerçekleştirerek sezonu tamamlayacak. Konserde, ünlü şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde birçok sanatçı sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), DenizBank desteğiyle düzenlenen konser sezonunu, CSO Ada Ankara'da gerçekleştireceği "Sezon Kapanış Özel Programı" ile sonlandıracak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta düzenlenecek konser, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilecek.

Orkestraya konserde Fransız kökenli Sirba Orkestrası'ndan kemanda Richard Schmoucler ve Laurent Manaud-Pallas, viyolada Gregoire Vecchioni, viyolonselde Claude Giron, kontrbasta Bernard Cazauran, klarinette Philippe Berrod, piyanoda Christophe Henry, cimbalomda Lurie Morar ve balalaykada Alexei Birioukov eşlik edecek.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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