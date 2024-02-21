Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu sonrası test pilotları ve proje ekibiyle bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, Görgün'ün, görüşmede, ekibi tebrik ettiği bildirildi.

Görgün, yakalanan başarının bir başlangıç olduğunu ve hedeflere gidilen yolda yoğun bir dönemin bulunduğunu belirterek, "İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

KAAN'ın Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023'te gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023'te ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi.

17 Mart 2023'te ise ilk yavaş taksi testleri başarıyla tamamlanarak, ilk uçuşa kadar olan dönemde gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütülerek uçuş öncesi testler tamamlandı.

İlaveten, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek konfigürasyon için hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı.

İlk uçuşunu bugün gerçekleştiren KAAN, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.