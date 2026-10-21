Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz 2026 sonunda millî gelirin 1,8 trilyon doları aşmasını bekliyor

Cumhurbaşkanı Yrd. Yılmaz 2026 sonunda millî gelirin 1,8 trilyon doları aşmasını bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılı sonunda millî gelirin ilk kez 1,8 trilyon doların üzerine çıkmasını bekliyor. Yılmaz ayrıca kişi başına gelirin ilk defa 20 bin doları aşmasını ve Türkiye'nin yüksek gelir grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer almasını bekliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda milli gelirimizin ilk kez 1,8 trilyon doların üzerine çıkması, kişi başına gelirin ilk defa 20 bin doları aşması ve ülkemizin yüksek gelir grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer alması beklenmektedir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı