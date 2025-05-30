Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yatırım Teşvik Sistemiyle Yatırım Anadolu'ya Yayılacak, Yerli Makine Sanayisi Korunacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Yatırım Teşvik Sistemiyle Yatırım Anadolu'ya Yayılacak, Yerli Makine Sanayisi Korunacak'
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin, "Sanayicimizin finansman yükünü hafifleten, OSB’leri merkeze alan bu sistemle nitelikli yatırımlar artacak, yatırım Anadolu’ya yayılacak, yerli makine sanayisi korunacak" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin, "Sanayicimizin finansman yükünü hafifleten, OSB'leri merkeze alan bu sistemle nitelikli yatırımlar artacak, yatırım Anadolu'ya yayılacak, yerli makine sanayisi korunacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın ülkeye ve sanayicilere hayırlı olmasını diledi.

Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Katma değerli üretimi, yeşil ve dijital dönüşümü, bölgesel kalkınmayı önceleyen, daha seçici ve hedef odaklı yeni yatırım teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sanayicimizin finansman yükünü hafifleten, OSB'leri merkeze alan bu sistemle nitelikli yatırımlar artacak, yatırım Anadolu'ya yayılacak, yerli makine sanayisi korunacak, istihdam daha güçlü bir şekilde desteklenecek.

Beklentimiz bu güçlü çerçevenin yatırım ve üretim hedeflerimize olumlu katkıda bulunmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yatırım Teşvik Sistemi ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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