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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YASED Heyetini Kabuletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YASED Heyetini Kabuletti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırımcılar Derneği Başkanı Tolga Demirözü ve beraberindeki heyeti kabul ederek, yatırım ortamının geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması konularını görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması, küresel ticaret politikalarındaki değişimin ekonomi ve dış ticaretimize etkileri ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması hususlarını değerlendirdik. Yeni seçilen YASED Başkanı Tolga Demirözü ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
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