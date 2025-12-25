Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijitalleşme ve yapay zekanın günümüzde ekonomik büyüklükleri, rekabet gücünü ve devletlerin hareket alanını yeniden tanımlayan temel unsurlar haline geldiğine dikkati çekerek, " Türkiye, dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından dijitalleşme ve yapay zeka alanında hayata geçirilen ve gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmalarıyla 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda ATO'ya 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birinciliğini kazandıran 'ATONET Akıllı Asistan' projesinin, dünya birinciliği lansman programı ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dijitalleşme ve yapay zekanın günümüzde ekonomik büyüklükleri, rekabet gücünü ve devletlerin hareket alanını yeniden tanımlayan temel unsurlar haline geldiğini ifade ederek, "Üretimden ticarete, kamu yönetiminden küresel değer zincirlerine kadar uzanan bu dönüşüm; ülkelerin bugünkü performansının yanı sıra gelecekte hangi ligde yer alacağını da belirlemektedir. Türkiye, bu dönüşümü doğru okuyan ve dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren bütüncül bir yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir" diye konuştu.

Pandemi öncesine göre sanayi üretimini yüzde 30,6 artıran Türkiye'nin, Almanya ve İtalya gibi sanayi devlerinin gerileme yaşadığı bir dönemde Avrupa'nın üretim lokomotifi konumuna yükseldiğini ifade eden Yılmaz, imalat sanayii katma değerinde dünya 14'üncüsü olan bir Türkiye gerçeğinin var olduğunu söyledi. Yılmaz, 2002 yılında bir milyar dolayı bulmayan Ar-Ge harcamalarının 2024 yılı itibarıyla 19,9 milyar dolara ulaştığını, bu harcamaların milli gelir içindeki payını yüzde 1 buçuğa ulaştığına dikkati çekti.

"Mal ve hizmet ticaretimiz 393 milyar dolara ulaşmış durumda"

Türkiye'nin mal ihracatının 271 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, "Hep unutuyoruz bir de hizmet ticareti ve hizmet ihracatı var. Hizmet ihracatımızı ise 122 milyar dolara ulaşmış durumda. İkisini topladığınızda mal ve hizmet ticaretimiz 393 milyar dolara ulaşmış durumda. Hizmetlerin şöyle bir özelliği var; mal ticaretinde petrol ve altın ihracatından kaynaklı bir miktar açık veriyoruz ancak hizmet ticaretinde fazla veriyoruz. Cari dengemizi düzeltme konusunda hizmet ticaretimizin çok büyük katkısı var. Önümüzdeki yıllarda da bu ticaretin artarak devamını diliyoruz ve bu yönde politikalar izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital altyapının Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde yapay zeka odaklı bir sıçramaya yöneldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, nihai hedefin yapay zeka devriminin Türkiye Yüzyılı'nın ana kaldıraçlarından biri haline getirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

"ATO'nun yenilikçi ruhunu temsil eden proje hepimizi gururlandırmıştır"

Türkiye'nin teknoloji ve dijitalleşme vizyonunun dönüşmesinde en stratejik paydaşlarından birinin ATO olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hükümetimizin kararlılıkla yürüttüğü dijital dönüşüm hamlesini rehber edinen odamız, ticaretin geleceğini teknolojiyle inşa etme yolunda çok kıymetli mesafeler kat etmiştir. Bu kararlı yürüyüşün başarılarını, 2023 yılında Cenevre'de gördük. Bugün de Melbourne'da aynı başarının sağlandığını gururla takip etmiş bulunuyoruz. ATONET Akıllı Asistan, bu birikimin ve süreklilik gösteren dönüşüm anlayışının yapay zeka alanındaki doğal devamı olarak şekillenmiştir. Ankara Ticaret Odası'nın yenilikçi ruhunu temsil eden bu proje, 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda bir kez daha dünya birinciliğine ulaşarak hepimizi gururlandırmıştır" dedi.

"Bu proje, bir teknoloji yatırımı olmanın yanı sıra iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefimizin de güçlü bir yansımasıdır"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, ATONET Akıllı Asistan üyelerinin 7 gün 24 saat bilgiye, belgeye ve hizmete akıllı, hızlı ve güvenli biçimde ulaşmasını sağlayan bir yapay zeka çözümü olduğunu kaydederek, "Bu proje, bir teknoloji yatırımı olmanın yanı sıra, üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma ve iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefimizin de güçlü bir yansımasıdır. Günümüz dünyasında rekabet, yalnızca sermaye, üretim gücü ya da coğrafyayla değil; dijitalleşmeye hakim olmak, veriyi doğru kullanmak ve süreçleri hızlı yönetmekle kazanılıyor. Cumhuriyetimizle yaşıt köklü geçmişe sahip odamızın, bugün yapay zeka ile dünyaya örnek gösterilen bir başarıya imza atmasının haklı gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ATO'nun 150 ülkeyi temsil eden odaların yer aldığı küresel platformda birinciliğe ulaşmış olmasının kendisi için ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ATO, bu ödüle ulaşma yolunda son derece çetin ve güçlü bir rekabet sürecinden geçmiştir. Zira dünyanın dört bir yanından odalar, hayata geçirdikleri projelerle 6 farklı kategoride bu prestijli yarışmaya katılmıştır. Ankara Ticaret Odamız, 41 ülkeden 83 projeyi geride bırakarak bir kez daha birinciliğe ulaşmıştır. Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak, 150 ülkenin odalarını temsil eden bu büyük ailenin zirvesinde, bu başarının Türkiye'den ve başkentimiz Ankara'dan çıkmış olmasından büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek isterim." - ANKARA