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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkanlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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