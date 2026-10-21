Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkanlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı