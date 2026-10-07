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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sermaye piyasamızda yaşanan sorunun her bir detayı, ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı