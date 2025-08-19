Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam Artışı Kalıcı Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyesini koruduğunu ve bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, bu oranın Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenden daha olumlu bir seyir izlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz. 2025'in ikinci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, gençlerin iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranının 0,4 puan gerilemesi ve genç istihdamının artması sevindirici bir gelişme olmuştur. İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."