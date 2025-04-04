Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracat Artışını Sürecek Polikalarla Destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını belirterek, korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücünü artıran politikalarla ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor. Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."