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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında vatandaşın en önemli sorunu olan enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylüle geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylüle geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ENFLASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin konuşan Yılmaz, eylül ayında ciddi gerileme görüleceğini belirtti.

"GEÇİŞ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Yılmaz şunları söyledi: "Geçen yıl Eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. 3 yıllık bir program ortaya koyduk. 3 dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğizCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"EYLÜLDE ENFLASYONUN CİDDİ ANLAMDA GERİLEDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek.

"TÜRKİYE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Türkiye gerek bütçe açığında, gerek cari açıkta, gerek büyüme ve istihdam da doğru adımlarla ilerliyor. Merkez Bankası'nın 147.6 Milyar dolar rezervi var. Geçen yıl 90 Milyar dolar civarındaydı. Çok ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Artık sağlam bir zeminde enflasyonla mücadele edecek konumdayız. Bizim bütün amacımız sosyal refahı kalıcı olarak arttırmak. Dolayısıyla bu çerçevede bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Katma değeri daha yüksek bir ekonomi inşaa etme durumundayız.

Eylül'de planlama programımızı güncelleyeceğiz ama ana çerçeve değişmeyecek. Bir yılda Türkiye'de ve dünyada değişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında OVP'nin makroekonomik verilerini güncelleyeceğiz. Geçen yıl OVP'yi hazırlarken ortak akıla baş vurduk. Birçok kesime danışarak oluşturduk bu programı. Güncellerken de istişare ederek güncelleyeceğiz. Türkiye'nin yapısal dönüşümü, Katma değeri yüksek bir ekonomi düşüncesi devam edecek."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Dezenflasyon Eylül Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

ATAKAN YILDIRIM:

biz de inandık

21
2
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lost tesera:

Olmaz denilen her şey oldu zaten

13
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Mustafa Yörükoglu:

Mayısta görecektik??

9
0
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Erdem Sen:

2020 yilindan bu yana hep ayni hikaye...

6
0
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Ahmetcan null:

yine petrol mu buldunuz,

6
0
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Kenan Tepretoğlu:

haziranda olmadı eylüle, eylülde olmazsa ekime, ekime de olmazsa, neyse uzatmaya gerek yok, hep cek cak, yaptık diyebildikleri bir şey olmayınca

4
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Erdem Sen:

hep ayni nakarat..anlat anlat..

2
0
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Erol Birol :

Hikaye

2
0
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Turgut Aydın:

Mayısta düşecekti şimdi Haziran Allahın ne ayı biter nede günü

1
0
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Sebahattin Yakar:

tüik duydunmu tuik

0
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