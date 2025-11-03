Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon stratejisinin kararlı şekilde yürütüldüğünü belirten Yılmaz "Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Ekim ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 32,87 oldu.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2026'da yüzde 20'nin altına düşürülmesini hedeflediğini açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2027'de tek haneli seviyelere indirilmesini hedeflediğini açıkladı.

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Enflasyonda düşüş trendinin devam etmesini öngördüklerini belirten Yılmaz "2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Dezenflasyon stratejimizi para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde, yapısal reformlardan destek alarak kararlı şekilde yürütmeye devam ediyoruz.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 2,55 oranında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında don ve kuraklığa bağlı olumsuz etkilerin hız kestiği, enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin devam ettiği, hizmet enflasyonunun ise belirgin şekilde yavaşladığı görülmektedir. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise geçen senenin aynı ayında olduğu gibi geçici şekilde artış kaydetmiştir. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,87'ye gerilemiş olup dezenflasyon süreci devam etmektedir. Bu görünüm, orta vadeli hedeflerle uyumlu patikanın korunduğuna işaret etmektedir.

Ekonomi Programımız üretkenliği ve rekabet gücünü artırarak enflasyonu tek haneye indirmeye ve makroekonomik dengeyi tesis etmeye odaklanmıştır. Bununla birlikte enflasyonun düşüşünü sadece rakamların ima ettiği seviye olarak ele almıyoruz. Ekonominin tüm alanlarında verimliliği artıran, güveni ve istikrarı pekiştiren, yatırım ortamını iyileştiren ve beklentilere yön veren adımlar atmaya devam ediyoruz. Yapısal reformlar yoluyla üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırırken, arz yönlü politikalar çerçevesinde tarımsal üretimi destekleyecek, enerji arz güvenliğini güçlendirecek ve konut stokunu artıracak adımlarımızı devreye alıyoruz.

"2027'DE TEK HANELİ SEVİYELERİ HEDEFLİYORUZ"

Program doğrultusunda, enflasyonda düşüş trendinin yeniden devam etmesini öngörüyor, 2026'da yüzde 20'nin altını, 2027'de ise tek haneli seviyeleri hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, kamu kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve beklentilerin olumlu yönde şekillenmesiyle, program disiplininden ödün verilmeden, dezenflasyonun kalıcı tesisinde başarıya ulaşacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
