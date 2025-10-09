Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomik Güven Her Geçen Gün Artıyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, ekonomiye duyulan güvenin güçlendiğini ifade etti. Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin yıllık %7,1 arttığını belirten Yılmaz, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde kaydedilen artışların önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, Türk lirasına artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 ve imalat sanayi üretiminde de yüzde 7,7 oranlarında artış olduğunu bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon Programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur. Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, Türk lirasına artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
