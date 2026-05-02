Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Doğu Anadolu ve Güney Anadolu Bölgeleri Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin uzun yıllar boyunca terörün gölgesinde baskılandığını belirterek, "Bu durum şehirlerimizin kalkınmasını, ekonomik büyümesini ve sahip olduğu büyük potansiyelin tam anlamıyla kullanmasını engellemiştir. Ancak bugün Türkiye bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömme iradesini kararlılıkla sergilemektedir." dedi.

Yılmaz, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güney Anadolu Bölgeleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu'nun medeniyetlerin harmanlandığı, bu toprakların tarihi ve kültürel hafızasını ruhunda taşıyan müstesna bir coğrafya olduğunu söyledi.

Kadim şehirleri ve köklü mirasıyla bu bölgelerin Türkiye'nin sarsılmaz gücünü ve zenginliğini temsil ettiğini dile getiren Yılmaz, "Aynı zamanda bereketli toprakları, stratejik su kaynakları ve üretim kabiliyetiyle tarımın, ticaretin ve zanaatın can damarlarından biri konumundadır. Nesiller boyu aktarılan bu üretim geleneği ülkemizin kalkınma yolculuğunda her zaman güçlü dayanaklarımızdan biri olmuştur." diye konuştu.

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'nin gücüne güç katan ve kalkınma sürecine büyük potansiyeliyle destek olan bölgeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Maalesef bu bölgelerimiz uzun yıllar boyunca terörün gölgesinde baskılanmış. Bu durum şehirlerimizin kalkınmasını, ekonomik büyümesini ve sahip olduğu büyük potansiyelin tam anlamıyla kullanmasını engellemiştir. Ancak bugün Türkiye bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere tarihe gömme iradesini kararlılıkla sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vizyonu bu iradenin en somut göstergesidir. Sahada attığımız kararlı adımlar neticesinde sağlanan huzur ortamı bölge genelinde köklü bir değişimin de kapılarını aralamıştır."

Doğu ve Güneydoğu'nun hızlı gelişiminin genel kalkınma sürecine de büyük bir güç vereceğini, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru olan yürüyüşü tahkim edeceğini vurgulayan Yılmaz, huzur ve güven iklimi pekiştikçe yatırımların katlanarak artacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, üretim gücünün şahlanacağını, 86 milyon olarak tüm ülke ve şehirlerin hak ettikleri daha parlak geleceğe kavuşacaklarını kaydederek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son yıllarda ortaya çıkan tablonun ve atılan adımların sahada nasıl bir karşılık bulduğunu açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Bölgeler arası gelir farkının belirgin bir şekilde gerilemesi, GAP ve DAP bölgelerinin milli gelirden aldığı payın artması ile 2002 yılında sadece 800 milyon dolar olan ihracatın geçen yıl 13 milyar doları bulmasının bu değişimin göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Yılmaz, bu ekonomik dönüşümün kendiliğinden olmadığını belirtti.

Yılmaz, bunun arkasında bir zihniyetin olduğunu aktararak, "O zihniyeti de Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle ifade ediyor: 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Bütün ülkemize, 86 milyona belli hizmetleri aynı standartta götüreceğiz.' Bu zihniyetin bir neticesidir ki Doğu ve Güneydoğu'ya bu dönemde muazzam kamu yatırımları yapıldı. 2003'ten bu yana GAP'a yaptığımız kamu yatırımları 1,9 trilyon lirayı bulmuştur. DAP dediğimiz Doğu Anadolu Bölgemizde ise bu yatırımlar 1,4 trilyon lirayı aşmıştır." bilgisini verdi.

Bölgeye duble yollar, hastaneler ve havaalanları gibi önemli kamu yatırımları yapıldığını dile getiren Yılmaz, sadece kamu yatırımlarıyla bir bölgenin ya da ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Yılmaz, kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarının da yapılması gerektiğini vurgulayarak, "İşte burada Doğu'dan, Güneydoğu'dan gelmiş, İstanbul'a metropollere yatırım yapmış birçok iş insanımız var. Huzur, güven ortamı zamanında olsaydı belki hiç gelmeyecekti bu insanlar ve orada yatırım yapacaklardı." dedi.

-"Her bir ilimizin, 81 vilayetimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz"

Uluslararası alanda Türkiye'yi çok daha yüksek bir noktaya taşımak istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Bunu da sadece büyük şehirlerin ve metropollerin enerjisiyle yapamayız. Her bir il ve yöremizin potansiyelini maksimum düzeyde kullanmamız gerekiyor ki bunların bir bileşkesi olarak ülkemiz de çok daha yüksek bir seviyeye çıkabilsin. İşte bu anlayışla hareket ediyoruz. Her bir ilimizin, 81 vilayetimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, İstanbul'da hayatını sürdüren Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlara seslenerek, şöyle konuştu:

"Bu şehirde ortaya koyduğunuz emek, üretim ve girişimcilik, doğduğunuz topraklarla kurduğunuz bağ sayesinde çok daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. İstanbul'da edindiğiniz bilginin Doğu ve Güneydoğu'ya yansıması, bölgesel kalkınmanın hızını doğrudan etkileyen bir unsur olacaktır. Bu vesileyle önümüzdeki dönem sizlerin Doğu ve Güneydoğu'ya daha fazla yatırım yapma imkanlarını da değerlendirmenizi bekliyoruz."

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu, ülkenin bu ateş çemberi içinde istikrar adası ve güvenli liman olduğunu söyleyen Yılmaz, Suriye'deki yeni yönetimin alt ve üstyapı kurumlarını yeniden inşa etmesiyle bu ülkede de çok şeyin değişeceğini anlattı.

Yılmaz, Irak'ta da yeni bir hükümetin kurulduğunu, orada da çok farklı bir gelişme beklediklerini belirterek, "Suriye'de geçmişte 'Hicaz Demir Yolu' diye bir proje vardı. Yeni dönemde daha modern bir perspektifle 'Hicaz Demir Yolu' güzergahını demir yolu, kara yolu, enerji hattı güzergahı olarak yeniden şekillenmesi ayrı bir ufuk kazandıracaktır. Irak'ın gelişmesiyle birlikte Türkiye'den Basra Körfezi'ne inen otoyol ve demir yoluyla Türkiye ve Irak çok şeyler kazanacak." ifadelerini kullandı.

İran'da da barışın gerçekleşmesini, 5. yılına giren Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da bir an önce sona ermesini arzu ettiklerini dile getiren Yılmaz, İran'ın yeniden normalleşmesi ve istikrarıyla bölgenin yine kazanacağı çok şeyler olduğunu, Türkiye olarak büyük bir diplomatik gayret sarf ettiklerini kaydetti.

"Çok şükür ülkemizin başında tecrübeli, dirayetli bir lider var"

Özellikle bu tür dönemlerde liderliğin önemine işaret eden Yılmaz, bunun fırtınalı ve zor zamanlarda bir kat daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Yılmaz, dünyada da böyle bir liderliğin çok bulunmadığına dikkati çekerek, "Çok fazla sayıda böyle lider yok. Çok şükür ülkemizin başında tecrübeli, dirayetli bir lider var." dedi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a hediye takdim ettiği program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.