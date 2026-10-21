Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılması yoluyla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artırmayı amaçlıyoruz."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılması yoluyla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artırmayı amaçlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılması yoluyla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

Bu gece yarısı hesaplar sil baştan değişecek
Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak bir türlü bulunamadı
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Mekke Anlaşması, Yeni Yol Grubu liderlerini ikiye böldü! Hemfikir oldukları tek nokta 'eleştiri'

Mekke Anlaşması, Yeni Yol Grubu liderlerini ikiye böldü