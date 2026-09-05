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Yılmaz: OVP'yi yarın açıklayacağız

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Cevdet Yılmaz, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üç yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ın detaylarını paylaşacaklarını, riskli dönemde istikrarlı ve öngörülebilir politikalar izleyip yeni stratejik öncelikleri programa entegre edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomimizin üç yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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