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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile görüştü. Görüşme sonrasında Yılmaz, TESK ev sahipliğinde, oda ve birlik başkanları ile bir araya gelerek Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda görüştü. Görüşme sonrasında Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yılmaz, TESK ev sahipliğinde, oda ve birlik başkanları ile bir araya gelerek Eylül ayı içerisinde açıklayacakları 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerilerini dinlediklerini belirtti. Türkiye'nin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki alın teri ile ekonomide değer katan esnafa ait olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile istişarelere son derece önem veriyor, elimizi taşın altına hep birlikte koyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekün artırdığında bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de paydaşlarımızla bir araya gelerek OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'e, kıymetli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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