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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 yılı bütçemizde kentsel dönüşüm ödeneklerini yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltiyoruz."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 yılı bütçemizde kentsel dönüşüm ödeneklerini yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 yılı bütçemizde kentsel dönüşüm ödeneklerini yüzde 176 artışla 276 milyar liraya yükseltiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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