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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ve plan değişikliklerine yönelik kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 10 ildeki 19 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması, belirli yöntemlerden birinin ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesi ve işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesi, Yenice Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin yapılan itiraz sonucu demir yolları koruma kuşağına yönelik itiraz kabul edildi. Bu kapsamda söz konusu taşınmazlara yönelik hazırlanan plan değişikliklerine onay verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi'ndeki taşınmaz için hazırlanan nazım ve uygulama imar planları onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi ve Muğla'nın Milas ilçesi, Burgaz Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerine onay verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA