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Cumhurbaşkanı kararıyla Gaziantep Teknopark OSB'ye ek alan tespit edildi

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Gaziantep Teknopark OSB'ye ek alan tespit edildi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı; karar kapsamında Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi.

Gaziantep Teknopark OSB için ek alan tespit edildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında, Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Gaziantep Teknopark OSB için ek alan belirlendi.

Kaynak: AA
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