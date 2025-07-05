Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un Yeni Modeli T10F'nin Test Sürüşünü Gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin test sürüşünü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Togg'un sedan modeli olan T10F'in direksiyonuna geçti. Test sürüşü sırasında aracı inceleyen Erdoğan, model hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı eşlik etti. Katılımcılar, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.