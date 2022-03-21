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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sesinin gitmesi nedeniyle konuşmasını kısa tuttu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin düzenlediği Forum Metaverse etkinliğinde konuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında soğuk aldığını ve sesinin gittiğini belirten Erdoğan, bu nedenle konuşmasını kısa tuttuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu. "Bu siyasette bir ilk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ettiğini de söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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