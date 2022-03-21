Cumhurbaşkanı Erdoğan, sesinin gitmesi nedeniyle konuşmasını kısa tuttu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu. "Bu siyasette bir ilk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ettiğini de söyledi.