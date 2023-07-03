Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırını uygulamaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut kiralarında artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması uygulamasının süreceğini belirtti. Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırıyla ilgili, "Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından bir tanesi de konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırı oldu.

"YÜZDE 25 SINIRINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25 zam sınırının devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyor. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ ASLA İHMAL ETMİYORUZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri de asla ihmal etmiyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin net olarak 11 bin 402 liraya yükselttik. Asgari ücrete yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren zam yapmış olduk.

"ARAÇ FİYATLARINDA OLUŞAN BALONU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanı sıra uluslararası yatırımlara hız verdi."