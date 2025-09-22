Haberler

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan Bağ-Kur'lu esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi. Işıkhan, "Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim.2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak çalışıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber'in YouTube yayınında esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e güne indirilmesiyle ilgili tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan Bağ-Kur'lu esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi konusunda Işıkhan, "Bu da gündemimizde yer alan bir konu. Tabii 9.000 günden 7.200, 1200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik halkının tanınması konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TESK BAŞKANI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara verilen prim günü müjdesinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, prim günlerini doldurarak emeklilik için yaşı bekleyen esnaf ve sanatkarların sadece sağlık primi ödemesi yapması gerektiğini vurguladı.

SSK İLE BAĞKUR ARASINDA UÇURUM VAR

SSK'dan emekli olmak için 7 bin 200 gün prim yeterliyken, Bağkur'lular için bu süre 9000 gün. Bu da esnaflar için yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Uzun yıllardır Bağkurl'ular, emeklilik öncesi SSK'ya geçerek bu farkı kapatmaya çalışıyor.

