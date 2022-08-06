Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği reyonda fiyatlar neredeyse 3'e katlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmış; "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" ifadelerini kullanmıştı.

ZAMLARLA BİRLİKTE FİYATLAR UÇTU

Ancak son aylarda art arda gelen zamlar, hayat pahalılığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz hafta içinde açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 79,60 ile son 20 yılın rekorunu kırması sonrası marketlerdeki fiyatlar da uçuşa geçti.

ÖNÜNDE POZ VERDİĞİ ÜRÜNLER 3 KAT ZAMLANDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl market alışverişi sırasında, bisküvi, gofret ve kraker ürünlerinin yer aldığı reyonun önünde çekilen bir fotoğrafından yola çıkarak söz konusu ürünlerdeki son 10 aydaki fiyat hareketliliğini mercek altına alındı. Buna göre reyondaki ürünlerin fiyatlarının 10 ayda 3 kat arttığı belirlendi.

İşte Erdoğan'ın poz verdiği reyondaki ürünlerin fiyat değişimi: