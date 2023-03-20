Ekonominin başına geçeceği söylenen Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde ekonominin başına geçirmek istediği iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Şimşek burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirirken, görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala kulisler de hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirmek istediği iddia etti.

ŞİMŞEK, AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

İddialarla ilgili somut açıklama gelmezken, kritik bir gelişme yaşandı. Mehmet Şimşek akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la parti genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair AK Parti'den açıklama gelmedi.

ARALIK AYINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Reuters haberinde, AK Parti'nin ekonomi politikalarında ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yapacağını yazmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayında Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmış, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de törende hazır bulunmuştu. İki ismin bir arada görüntülenmesi, "Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarına neden olmuştu.