Gençler için yeni istihdam projeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, beş temel destek alanını kapsayan Gençliğin Üretim Çağı Programı ile "her gencin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği" bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güç Programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlere ve işverenlere yeni destekler sunacaklarını söyledi.

"Ulusal Staj Programı'nı İŞKUR'un uhdesine devrettik"

Hayata geçirdikleri proje ile devletin istihdamındaki rolünü de yeniden tanımladıklarını, şekillendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güç Programı'mız kapsamında ilk adımı staj destekleriyle atıyoruz. Staj destekleriyle gençlerimizin eğitimleri sürerken iş gücü piyasasıyla tanışmasını ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkanlarına erişebiliyor. İşletmelerimizde iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal Staj Programı'nı İŞKUR'un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalı ile birleştirdik. Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız. Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde, gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz.

İş yeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak inşallah destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Katsayı uygulaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üretim kapasitesinin en verimli kaynaklarından birinin eğitim altyapısı olduğunu ifade ederken, eğitim sisteminin 28 Şubat döneminin adaletsiz politikaları sebebiyle çok ağır yara aldığını anımsattı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin yıllarca önü kesildi, istedikleri üniversitelerde eğitim görmeleri engellendi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini çocuklarımız için tekrar cazibe merkezi haline getirdik. Mesleki eğitim kurumlarımızdan mezun olan gençlerimiz bugün iş gücü piyasasında büyük bir avantaja sahiptir. Bu gençlerimiz eskilerin deyişiyle kollarında altın bilezikle iş hayatında çok ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Kendileri için geçmişte sıkça kullanılan 'ara eleman' ifadesinin yerini bugün iş dünyasının 'aranan eleman' tabiri almıştır. Bu dönüşüm, mesleki eğitimin üretim süreçlerindeki yerini göstermesi açısından çok mühimdir. Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, onları henüz diplomalarını almadan farklı sektörlere dahil edebilmemiz önem arz etmektedir. Bu sayede genç istihdam oranını artırabilir, sanayimizin ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü çok daha hızlı karşılayabiliriz. İşte bu amaçla Güç Programı kapsamında Geleceğim Meslekte Uygulaması'nı hayata geçiriyoruz."

Her öğrenciye iş ve meslek danışmanı atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında güçlü bir işbirliği tesis ettiklerini dile getirdi.

Mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız. Başta savunma sanayi olmak üzere, öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi iş ve meslek danışmanlarıyla buluşturacak, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatına hazır hale getireceğiz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor. Bu şüphesiz kıymetli bir kazanımdır. Ancak bu kazanımı kalıcı hale getirmek zorundayız. Zaman zaman 'Gençler iş beğenmiyor.' diyorlar. Bu tarz gençlerimize haksızlık eden genellemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunun da ötesinde 'ev genci' gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik ve etmeyeceğiz."

"Gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeliyiz"

"İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor." diyen Erdoğan, işverenlere bu noktada kritik bir sorumluluğun düştüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkanı ve öngörülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu şartlar temin edildiğinde gençlerin istihdama katılımının hangi düzeyde arttığını sahada çok daha net görebiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız. Üçüncü destek modülümüz İşgücü Uyum Programı'nı (İUP) işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler. Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve Genel Sağlık Sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız."

(Sürecek)