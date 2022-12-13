Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar Dağı'nda petrol müjdesi vermişti! Üretim sahası ilk defa görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısından sonra 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye'nin gerçekleştirdiğini açıklayarak, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik" ifadelerini kullanmıştı. Günlük 5 bin varil petrol petrol üretiminin yapıldığı saha ilk defa görüntülendi.

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol keşfedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısından sonra "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik" açıklamalarını yapmıştı. Petrol üretim sahası ilk defa görüntülendi.

SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı sahayı TRT Haber görüntüledi. Sahada petrolün çıkartılması için hummalı bir çalışma yürütüldüğü görülüyor.

"BU YIL 150 SONDAJ YAPILDI"

Öte yandan Erdoğan kabine toplantısının ardından Türkiye'nin bu yıl yaptığı sondajlara ilişkin de açıklama yaparak, "Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yapıldı. Diyarbakır'daki kuyularımızda üç yıl önce 22,5 milyon varil rezerv varil keşfetmiştik. Adana'da 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız" ifadelerini kullandı.

Gabar Dağı'ndan ilk görüntüler;



