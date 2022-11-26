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Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin tek haneye inmesinin ardından yatırımcılara seslendi: Gelin kamu bankaları kredi verecek

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indirmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara seslendi. Faizlerin bundan sonra böyle devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum. Gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız." dedi.

Konya'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 9'a indirmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun da düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Bundan sonra da bu böyle de devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek bizim için önce faizdi. Faizi tek haneye indirdik.

YATIRIMCILARA SESLENDİ

Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum.Gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız."

MERKEZ BANKASI'NDAN SERİ FAİZ İNDİRİMLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında ise uzun bir süre faizi sabit tutan Merkez, ilk hamlesini ise ağustos ayında yapmıştı. Ağustos ve eylülde 100'er baz puanlık, ekim ve kasımda ise 150 baz puanlık indirime gidilerek faiz yüzde 9 indi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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