Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışı yapanlara sert tepki gösterdi: Bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışına karşı sert önlemler alınacağının sinyalini verdi. Erdoğan, "Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız." dedi.

Deprem bölgesinde temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık evlerdeki fahiş fiyat artışına dikkat çekti.

"BUNLARIN ÜMÜĞÜNÜ SIKACAĞIZ"

Sorunu çözeceklerini, yeni tedbirler alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geriyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü." dedi.

"KONUT ARZINI HIZLA ARTIRACAK TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun parçasıdır. Diğer şehirlerimizde orta ve uzun vadede konut sayımızı artırarak kira şişkinliğini ortadan kaldırmakla kararlıyız.

"HEDEF 650 BİN YENİ KONUT"

Hedefimiz 319 bini 1 yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır. Evi ve işyeri depremde hasar gören vatandaşlarımızın tamamını ekmek tekneleri ve yuvalarına kavuşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne gayretlerine rağmen depremzede kardeşlerimizin büyük bir vakar, metanet ve sabırla bize verdikleri destek en büyük moral kaynağımız olmuştur. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet etsin. Yakınlarına sabır diliyorum. 100 bini aşkın yaralılarımız vardı. Rabbim şifalar versin.

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