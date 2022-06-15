Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na sert tepki: Haddini bil, bize dış politika dersi veremezsin

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare konseyinde konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının istenilen sonuçları vermediğini belirterek, geleneksel politikalara dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı sert sözlerle eleştirdi.

"SEN DAHA ÇIRAKSIN, DÜN BİR BUGÜN İKİ"

"Dış politikada sen bize ders veremezsin" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki. Haddini bil! Bunlar akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından giremezler, bunu bilmeleri lazım.

"SİZ ONLARIN YANINDA YER ALABİLİRSİNİZ"

Biz dış politikada İsveç ve Finlandiya'ya karşı niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.

"TÜSİAD BÖYLE DEVAM EDERSE, BU İKTİDARIN KAPISINI HİÇ ÇALMASIN"

Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezaretinde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar, Fransa'da İngiltere'de yürüyüşler yapıyorlar... Avrupa'nın bütün ülkelerinde aynı durum... Bunlara karşı sizin menfaatlerinizi korumak için sesimizi çıkarmayacak mıyız? Kusura bakmayın, sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadalardı, siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse, bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Görüyorum ki sizler, aynı merkezden idare ediliyorsunuz. Aynı merkez belli, CHP... Oradan size neyi sufle diyorlarsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu kapı, yerli milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır."