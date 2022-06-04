Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam mesajı: Vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız - Haberler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde gündemde olan asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

"ARADAKİ FARKI KAPATACAK PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ"

Vatandaşın alım gücünün düşmesine değinen ve asgari ücrete zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, bunların hepsini artırarak sene sonuna güçlü gideceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: KONU GÜNDEMİMİZDEDİR

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." demişti.