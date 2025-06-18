Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis çıkışı sorulan "Asgari ücrete ara zam var mı?" sorusuna "Söyledim ya" şeklinde yanıt verdi. Erdoğan daha önceki açıklamasında enflasyonda ciddi artış olursa asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini söylemişti. Bugünkü grup toplantısında ise "Hayat pahalılığının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz" dedi.

TBMM'de düzenlenen grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Söyledim ya" ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığına ilişkin soruyu cevaplamadı.

"HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ"

Erdoğan, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin, "Göreve geldiğimizde asgari ücret ile 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücretin alım gücünde 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu her şey iyi demek değildir. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyon ile mücadelede mevzi kazandıkça 85 milyonun hayat standardını daha da yükselteceğiz. Biz hükümet olarak ekonomide ne yapacağımızı biliyoruz. Burada ne yapacağını bilemeyen sadece CHP Genel Başkanı sayın Özel'dir. Sayın Özel'e tavsiyem kendini çok yormasın. Dış politika ve ekonomi gibi acemisi olduğu konulara girmesin. Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, çalışmayan merdivenlerden, ödenmeyen SGK ödemelerinden bahsetsin. Akraba atamalarından bahsetsin." dedi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce de asgari ücrete ara zam isteklerine karşın "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

Kardeşim,bu ülkenin başında sen yokmuşum,Bizi emekliler olarak CHP ilgilendirmez

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

tabi tabi

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Haber YorumlarıTemel Temel:

Nasıl başarılı bir ekonomik proğram ise 2021 yılından itibaren 5 yıl olacak bir türlü düzelmiyor. her saat başı herşeye zam geliyor. vatandaş emekli asgari ücretli eridi bitti. siz hala başarıdan bahsediyor. gündemi değiştirmek ile meşgulsunuz. her yıl aynı lafı duyuyoruz gelecek yıl gelecek yıl diyerek bizleri avutuyorsunuz. zengin zengin oldu iyice. memur emeklisi. işçi emeklisi. asgari ücretli perişan durumda . Bu başarılı ekonomi politanız ise Allah bizleri başarısız ekonominize düşürmesin.

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Haber Yorumlarıabbas geribas:

hadi iyisiniz 170 litreden 445 litreye çıkmış 23 SENEDE ( YİRMİ ÜÇ SENE)

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