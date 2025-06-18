Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

TBMM'de düzenlenen grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Söyledim ya" ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığına ilişkin soruyu cevaplamadı.

"HAYAT PAHALILIĞININ FARKINDAYIZ"

Erdoğan, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin, "Göreve geldiğimizde asgari ücret ile 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücretin alım gücünde 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu her şey iyi demek değildir. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyon ile mücadelede mevzi kazandıkça 85 milyonun hayat standardını daha da yükselteceğiz. Biz hükümet olarak ekonomide ne yapacağımızı biliyoruz. Burada ne yapacağını bilemeyen sadece CHP Genel Başkanı sayın Özel'dir. Sayın Özel'e tavsiyem kendini çok yormasın. Dış politika ve ekonomi gibi acemisi olduğu konulara girmesin. Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, çalışmayan merdivenlerden, ödenmeyen SGK ödemelerinden bahsetsin. Akraba atamalarından bahsetsin." dedi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce de asgari ücrete ara zam isteklerine karşın "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" açıklamasını yapmıştı.