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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Palandöken Ekonomik Forumu hakkında bilgi verdi
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Ulusal İstihdam stratejisi tanıtım toplantısına katıldıDünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Ulusal İstihdam stratejisi tanıtım toplantısına katıldı

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başkan Özakalın, 25 Nisan'da Erzurum'da yapılacak Palandöken Ekonomik Forumu toplantısı hakkında bilgi verdi.

Başkan Özakalın, Bakan Işıkhan ile görüştü

Özakalın, toplantı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Kendisine Ulusal İstihdam Stratejisi Toplantısı'nın hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Ayrıca, görüşmede diğer illerde uygulaması başlatılan Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nin (KİPAP) Erzurum'da da hayata geçirilmesi için istişarede bulunarak, Bakan Işıkhan'ı Erzurum'a davet eden Özakalın, projenin bölge için önemine vurgu yaptı. Bakan Işıkhan ise yakın zamanda Erzurum'a geleceğini ve projeyi başlatacaklarını bizzat Başkan Özakalın'a iletti.

Toplantıda, istihdamın artırılması, gençlerin iş gücüne katılımı ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konuları ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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