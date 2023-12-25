Çukurova Öykü Ödülü Sahiplerini Buldu

Çukurova Öykü Ödülü 3. yılında Seher Tanıdık'ın "Çürük Yumurta"sına verildi. Yarışmada ikinciliği "Kuş Tamircisi" adlı öyküsüyle Hakan Yaşar, üçüncülüğü "Kırmızı Şemsiye" adlı öyküsüyle Tijen Ergönen aldı.

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada, dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 297 öyküden, şartnameye uygun 270 öykü değerlendirmeye alındı.

Yarışmaya ilişkin önemli bir ayrıntı da yarışmanın ilk iki yılında imzası olan, Anadolu basının dev çınarı Yeni Adana Gazetesi'nin 105 yılın sonunda yayın hayatına veda etmesi oldu.

Yarışma Koordinatörü Süreyya Köle, buna rağmen, yarışma sonucunun Yeni Adana Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü olan 25 Aralık'ta, basın yoluyla duyurulmaya devam edeceğini, bu şekliyle bir nebze de olsa gazetenin manevi mirasına sahip çıkılacağını belirterek, yarışmaya verdiği destekten dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e de teşekkür etti.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, 13-21 Ocak günleri arasında gerçekleşecek Çukurova Kitap Fuarı'nda, "Umut Bir İllüzyon mu?" adlı söyleşinin ardından düzenlecek törende alacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'yı kültür sanat kenti yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, Çukurova Öykü Yarışması'nın da bu hedefe giden önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Başkan Çetin, "İlk ikisini Yeni Adana Gazetesi ile birlikte düzenlediğimiz Çukurova Öykü Yarışması kentimizin kültürel yaşamına önemli katkı sağlıyor. Çok önemsediğimiz bu etkinliğe katılım sağlayan tüm edebiyatçılara teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum" diye konuştu.