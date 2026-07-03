Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'nin enerji ihtiyacının bir bölümü GES'ten sağlanacak

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'nin enerji ihtiyacının yüzde 40'ı güneş enerjisi santralinden (GES) sağlanacak.

Başhekim Nevzat Kılınç, hastanede gerçekleştirilen yenilenebilir enerji yatırımının önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Hastanenin çatısına enerji verimliliği kapsamında 688 güneş paneli kurulduğunu vurgulayan Kılınç, şu değerlendirmede bulundu:

"Paneller günlük yaklaşık 410 kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olup, hastanemizin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Yaklaşık 226 bin dolar maliyetle hayata geçirilen bu yatırım sayesinde hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağız hem de temiz enerjiyle çevrenin korunmasına katkı sunacağız. Hastanemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kılınç, yenilenebilir enerji kullanımının sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sistemle birlikte hastanemizin elektrik giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Sağlık hizmetlerimizi daha sürdürülebilir hale getirirken çevreye olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Hastanemiz yenilenebilir enerji kullanan örnek kamu kurumlarından biri haline geldi. Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarında da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."