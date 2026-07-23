Başkan Yılmaz: 'Çarşamba'yı uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz'

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ICC Türkiye Milli Komitesi 72. Genel Kurulu'na katıldı.

Genel kurulda; 2025 yılı faaliyet raporu, mali tablolar, bütçe uygulamaları ve yeni dönem bütçe teklifi görüşülerek sektörün öncelikli gündem başlıkları ele alındı. Toplantıda ayrıca uluslararası ticaretin gelişimi ve iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Kazım Yılmaz, uluslararası ticarette güçlü bir temsilin ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin uluslararası ticarette daha etkin bir konuma ulaşması adına ICC Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar büyük önem taşıyor. İş dünyasının ortak akılla hareket etmesi, küresel gelişmeleri yakından takip etmesi ve rekabet gücünü artıracak politikaların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çarşamba'yı uluslararası alanda tanıtmak ve Çarşamba Ticaret Borsası olarak üyelerimizin ve bölgemizin menfaatlerini gözeten her platformda aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, genel kurulun iş dünyası adına verimli geçtiğini belirterek, alınan kararların ülke ekonomisine ve reel sektöre katkı sağlamasını temenni etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı