Critical ve da Poet, Red Bull 64 Bars Serisi'nin yeni konukları oldu

Red Bull 64 Bars, alanındaki iddialı sanatçıları zorlu bir söz yazımı maratonuna davet ettiği formatını yeni isimlerle sürdürüyor. Red Bull 64 Bars'ın Critical ve da Poet'in konuk olduğu yeni bölümü, Samsung Galaxy iş birliğinde Red Bull TV ve HipHopLife YouTube hesabında Türkçe rap severlerle buluşturuluyor.

Bugüne kadar İtalya'dan Japonya'ya Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülkede birçok ismin yeteneklerini sergilediği Red Bull 64 Bars, Türkiye'deki serüveninde Samsung Galaxy iş birliğinde, Türkçe Rap dünyasının iddialı isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

CRITICAL DA POET İLE STÜDYOYA GİRİYOR

Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve Türkçe Rap alanında bir meydan okuma niteliği taşıyan Red Bull 64 Bars serisi, Samsung Galaxy iş birliğinde yeni bölümünü hayata geçiriyor. Türkçe Rap sahnesinin sevilen isimlerinden Critical, da Poet ile stüdyoya giriyor. Critical'ın sıfırdan ortaya çıkardığı 64 satırlık parça, 5 Mayıs tarihinde Red Bull TV'de ve HipHoplife Youtube hesabında dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Samsung Galaxy S22 Ultra telefonunun kamerası ile gerçekleştirilen sahne arkası çekimleri de 7 Mayıs tarihi itibarıyla Samsung Türkiye Youtube kanalında müzik severlerle buluşuyor.

Red Bull 64 Bars'ın tüm bölümlerine internet adresinden ulaşılabiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi