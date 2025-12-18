Haberler

Çevrim içi eğitim platformu Coursera, Udemy ile birleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevrim içi eğitim platformları Coursera ve Udemy, hisse karşılığı bir birleşme anlaşması imzaladı. Birleşik şirketin değeri 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Anlaşma ile Udemy hissedarları, sahip oldukları her hisse için 0,8 Coursera hissesi alacak.

NEW Çevrim içi eğitim platformu Coursera, rakibi Udemy ile tamamen hisse karşılığı bir birleşme anlaşması yaptıklarını, birleşik şirketin özsermaye değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olacağını duyurdu.

Coursera'dan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmaya dair bilgi verildi.

Anlaşmanın şartlarına göre, Udemy hissedarlarının sahip oldukları her bir hisse için 0,8 adet Coursera adi hissesi alacağı aktarılan açıklamada, bunun son 30 işlem gününde Udemy ve Coursera hisselerinin ortalama kapanış fiyatlarına kıyasla yüzde 26 prim anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından, birleşik şirketin yaklaşık yüzde 59'unun Coursera, yüzde 41'inin de Udemy'nin mevcut hissedarlarına ait olacağı ve birleşik şirketin özsermaye değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olacağı ifade edildi.

İşlemin hem Coursera hem de Udemy yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtilen açıklamada, birleşmenin 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada birleşik şirketin Coursera adıyla faaliyet göstereceği, Coursera Üst Yöneticisi (CEO) Greg Hart'ın birleşik şirketin CEO'su olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

"Yapay zeka yol haritamızı hızlandırabiliriz"

Coursera CEO'su Hart konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Coursera ve Udemy'nin birbirini son derece tamamlayan güçlü yönlerini bir araya getirerek, küresel yetenek dönüşümü fırsatını daha güçlü biçimde ele alabilecek, inovasyon hızımızı artırabilecek ve öğrenenlerimiz ile müşterilerimiz için değerli deneyimler ve çıktılar sunabileceğiz. Birlikte, milyonlarca öğrenenimiz, binlerce kurumsal, üniversite ve kamu müşterimiz ile uzman eğitmenlerimizin teknoloji hızlanmasına ayak uydurabileceği bir platform sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Udemy CEO'su Hugo Sarrazin de "Tek bir platform olarak, yapay zeka destekli ürün yol haritamızı hızlandırabilir, gelişmiş pazara açılma kabiliyetleriyle küresel erişimimizi genişletebilir ve uzun vadeli finansal profilimizi güçlendirecek önemli gelir ve operasyonel sinerjileri ortaya çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title