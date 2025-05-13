Coşkunöz Kalıp Makina ve Metal Form, MESS İş Güvenliği Ödüllerini Kazandı

Coşkunöz Kalıp Makina ve Coşkunöz Metal Form, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında en prestijli organizasyonlardan biri olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Yarışması'nda ödül aldı.

MESS üyesi iş yerlerinde hayata geçirilen örnek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) projelerinin ödüllendirildiği programda, geçtiğimiz yıl da birincilik ödülünü alan Coşkunöz Kalıp Makina, bu yıl da Bütünsel Sağlık Kategorisi'nde Ergopeak İş Yükü Optimizasyonu Projesi ile Birincilik Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül, Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü Ali Gökhan Besler'e takdim edildi.

Programda Coşkunöz Metal Form da Rollform Setup Süreçlerinde İSG Risklerinin Ortadan Kaldırılması Projesi ile İSG Elçileri Kategorisi'nde ödül aldı. Gerçekleştirilen törende ödül, Coşkunöz Metal Form Pres Müdürü Hakan Tırpan'a verildi.

Projeler ile üretimdeki muhtemel iş kazası riskleri azaltıldı

Coşkunöz Kalıp Makina Ar-Ge ekibi tarafından Ergopeak Projesi, iş yükü ve ergonomik riskleri, çalışanların fizyolojik verileriyle analiz etmeyi amaçlayan yeni bir yaklaşım olarak geliştirildi. Proje ile özellikle literatürde yer alan mevcut ölçüm yöntemlerine, insanın fizyolojik verilerini de eklenerek bir yöntem hayata geçirildi. Bu sayede, üretim süreçlerindeki ergonomi analizleri, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak yapıldı ve işlerin zorlanma düzeyleri daha doğru bir şekilde gruplandırıldı.

Rollform Setup Süreçlerinde İSG Risklerinin Ortadan Kaldırılması Projesi ile de Coşkunöz Metal Form'un rollform hattındaki "setup" süreçlerinde, sac rulo yükleme ve referans değişimlerinde meydana gelebilecek iş kazalarının önüne geçmek amacıyla yapılan projede, rulo açıcı bölgesi aparatı ve referans değişim kanallarının imal edilmesi sayesinde, devrilme tehlikelerinin önüne geçilerek muhtemel iş kazası riskleri ortadan kaldırıldı.

Besler: İSG kurallarının şirketlerdeki tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekir

Törene panelist olarak da katılan Coşkunöz Kalıp Makina Genel Müdürü Ali Gökhan Besler, iş yerinde güvenlik kültürünün önemi hakkında görüşlerini paylaştı. Besler, "İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir olabilmesi için yalnızca kurallar koymak yeterli değildir. Bu kuralların çalışanlar tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekir. Şirketlerde, üst yönetimden saha çalışanlarına kadar herkesin İSG'yi bir öncelik olarak görmesi ve bu önceliği davranışlarıyla göstermesi bu kültürün yayınlaşması açısından oldukça kıymetli" dedi. - BURSA