Çorumlu İş Adamları Platformu Antalya İhlas Matbaacılık Türkiye Gazetesini Ziyaret Etti

Çorumlu İş Adamları Platformu yönetim kurulu başkanı ve üyeleri Antalya İhlas Matbaacılık Türkiye Gazetesini ziyaret etti.

Çorumlu İş İnsanları Platformu yönetiminin Antalya İhlas Matbaacılık Türkiye Gazetesi ziyaretini Başkan Halil Güvenbaş Başkan yardımcıları Fikret Uslu ve Hüseyin Kemeç Platform Sekreteri Nuray Gülay Çağla ve platform üyesi Hanife Armutcu gerçekleştirdi. Ziyarette Antalya İhlas Matbaacılık Tesis Müdürü Ufuk Ertürk ve Satış Müdürü Recep Er ile iş dünyasının sosyal medya, gazete ve dergi üzerindeki rolü konuşuldu. Ufuk Ertürk tarafından Çorumlu İş İnsanları Platformu'na tesis gezdirilerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Çorumlu İş İnsanları Platformu ise ziyaret sonunda üyeleri için bu tür ziyaretleri sıklaştıracaklarını söylediler. - ANTALYA