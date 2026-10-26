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Çorum Teknokent'te OKA desteğiyle girişimcilere yatırıma hazırlık eğitimi verildi

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Çorum Teknokent'te OKA desteğiyle girişimcilere yatırıma hazırlık eğitimi verildi
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OKA desteğiyle Çorum Teknokent'te yürütülen projenin eğitim programı gerçekleştirildi. Firmaların iş modeli, ürün-pazar uyumu ve yatırımcı sunumu konularında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteğiyle "Çorum Teknokent Yatırım Odaklı Girişimci Yaşam Döngüsü ve Yatırıma Hazırlık Modeli Projesi" hayata geçirildi.

OKA'nın Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Çorum Teknokent AŞ'nin başvuru sahibi olduğu projenin eğitim programı gerçekleştirildi. Program ile firmaların iş modellerini geliştirmeleri ve yatırım süreçlerine hazırlanmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi hedeflendi. Eğitim sürecinde firmaların iş modellerini geliştirmeleri ve yatırım süreçlerine hazırlanmaları hedeflendi. Öncelikle yatırımcı bakış açısı, müşteri, değer önerisi ve iş modeli konuları işlenirken, ikinci gün ürün-pazar uyumu, rekabet, pazar büyüklüğü ve finansal varsayımlar üzerinde duruldu. Programın son gününde ise yatırımcı sunumunun oluşturulması, sunum provası ve geri bildirim süreçlerine odaklanıldı.

Eğitimlerin ardından projenin firmalara yönelik destek faaliyetleri devam edecek. Kasım ve aralıkta danışmanlık çalışmalarının yürütülmesi, Ocak 2027'de ise Demo Day hazırlıklarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu süreçte firmaların yatırımcı karşısında kendilerini daha etkili ifade edebilmeleri ve iş fikirlerini yatırım fırsatlarına dönüştürmeye yönelik hazırlıklarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

OKA, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı aracılığıyla bölgedeki kurumların girişimcilik alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi, firmaların kurumsal gelişimlerini desteklemeyi ve yatırım odaklı girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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