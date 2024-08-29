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Çorum Osmancık'ta Çeltik Hasadı Başlıyor

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Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bu yıl 20 bin ton civarında çeltik rekoltesi bekleniyor. Çeltik üreticileri, eylül ayında hasat edecekleri çeltikleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketiciyle buluşturacak.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde bu yıl 20 bin ton civarında çeltik rekoltesi bekleniyor.

Tarlalarını mayıs ayında Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, binbir emekle toprakla buluşturdukları tohumların büyüyüp başak vermesinin mutluluğunu yaşıyor.

Sıcak yaz günlerinde titizlikle yetiştirdikleri çeltiği eylül ayında hasat etmeye hazırlanan üreticiler, 1997'de coğrafi işaret tescili alan Osmancık pirincini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketiciyle buluşturacak.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, Osmancık'ta yaklaşık 24 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Çeltiğin zorlu bir süreçten geçtikten sonra pirinç olarak sofraya ulaştığını belirten Şahiner, "Çeltik ekiminin hazırlıkları nisan-mayıs aylarında başlar. Mayısın ortalarında çeltik ekimimiz yapılmaktadır. Ondan sonraki dönemler, ilaçlama ve gübreleme dönemidir. Çeltik yeşile büründükten sonra başaklama dönemine geçer. Başaklama döneminden sonra da eylül ayında hasadı yapılır." dedi.

Osmancık'ta çeltiklerin başak verdiğini, hasada kısa süre kaldığını dile getiren Şahiner, "Çeltiklerimiz şu anda gayet güzel. Verimli ve rekoltesi iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sezon çeltik rekolte beklentimiz dekarda 800 kilogram civarında. Yani bu da yaklaşık 20 bin ton çeltik yapmaktadır. Osmancık'ın dışında da tabii ki çiftçilerimiz üretim yapıyor. Bunlarla beraber aşağı yukarı 50 bin ton çeltik üretimi yapılmaktadır." diye konuştu.

Osmancık pirincinin aroması ve lezzetiyle öne çıktığına dikkati çeken Şahiner, şunları kaydetti:

"Aroması, lezzeti, güzel pilav yapması, Osmancık pirincini Türkiye'de ve dünyada değerli hale getirmiştir. Osmancık pirinci, tercih edilen bir marka haline gelmiştir. İlçemizde farklı türlerde çeltik ekilmektedir ancak bunların içinde en iyisi Osmancık çeşidi dediğimiz, kendi ürünümüzdür. Pilavı gerçekten güzel olur. Aroması çok iyidir."

Kaynak: AA / Ekonomi

Osmancık Türkiye Ekonomi Çeltik Eylül Ekonomi Güncel Haberler

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