Çorum İskilip'te DOKAP desteğiyle meyve kurutma makinesi kuruldu

Çorum'un İskilip ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle tedarik edilen meyve kurutma makinesinin kurulumu tamamlandı. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, makinenin kurulduğu tesiste incelemelerde bulundu. Makinenin ilçedeki meyve yetiştiriciliğine katkı sağlayacağı belirtilirken, çiftçilere yönelik benzer çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Çorum'un İskilip Ziraat Odası Başkanlığınca Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle tedarik edilen meyve kurutma makinesinin kurumu tamamlandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ile makinenin kurulduğu tesiste incelemelerde bulundu.

Sülük, ilçeye önemli bir yatırım kazandırmalarından ötürü Efe'ye teşekkür etti.

Efe ise makinenin ilçedeki meyve yetiştiriciliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Yeni kazandırdığımız makine ile çiftçimize ürününün korunması noktasında önemli faydaları olacaktır. Çiftçilerimize yönelik benzer çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.